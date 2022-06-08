Вейп взорвался во рту у подростка в Екатеринбурге

Вейп взорвался во рту у подростка в Екатеринбурге
Вейп взорвался во рту у подростка в Екатеринбурге
Сегодня, 11:59ПроисшествияИрина КириловаФото: 1MI

В Екатеринбурге во рту у подростка взорвался вейп

14-летний подросток решил покурить вейп, пока родителей не было дома. В результате он взорвался.

Инцидент произошел 6 июня. Мальчик был доставлен в больницу.

Врачи диагностировали рваные раны обеих губ, переломы нижних и верхних зубов, а также ожог левого предплечья.

При выяснении обстоятельств сотрудники ПДН выяснили, что молодой человек взял вейп у своего знакомого. Он попросил подержать его у себя, потому что боялся родителей.

Когда дома никого не было подросток попытался покурить в своей комнате. Практически сразу раздался хлопок. Подросток ощутил сильную боль, пишет Е1 со ссылкой на полицию.

Сюжеты:
Новости УрФО
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