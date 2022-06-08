Вейп взорвался во рту у подростка в Екатеринбурге

Инцидент произошел 6 июня. Мальчик был доставлен в больницу.
Врачи диагностировали рваные раны обеих губ, переломы нижних и верхних зубов, а также ожог левого предплечья.
При выяснении обстоятельств сотрудники ПДН выяснили, что молодой человек взял вейп у своего знакомого. Он попросил подержать его у себя, потому что боялся родителей.
Когда дома никого не было подросток попытался покурить в своей комнате. Практически сразу раздался хлопок. Подросток ощутил сильную боль, пишет Е1 со ссылкой на полицию.