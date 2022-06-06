Стоящий на учете тагильский подросток в очередной раз сбежал из дома

Стало известно, что сбежавший из дома в Нижнем Тагиле школьник Денис Гринь не первый раз самовольно уходит от родителей. Об этом рассказали полицейские, задействованные в его поисках.

Подросток покинул дом, расположенный по улице Захарова, в воскресенье 5 июня утром и больше не выходил на связь. Никакие ссоры его пропаже не предшествовали. С собой он взял смартфон, на данный момент отключенный или находящийся вне зоны действия сети. В поисках юноши задействован городской отдел полиции № 20. Ранее Денис уже был поставлен на учет в этот отдел за неоднократные случаи побега от родителей. Полицейские в поисках подростка осматривают парки, магазины, лестничные клетки домов. Характерные приметы мальчика: светло-русые волосы, голубые глаза, рост 160 см. На момент последнего исчезновения он был одет в темный физкультурный костюм и обут в синие кроссовки с белым низом. Всем, кто обладает данными о местоположении ребенка, следует позвонить в дежурную часть отдела полиции №20 на номера 8(3435)97-65-02 или 8(3435)47-70-02, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

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