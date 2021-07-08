27 минометных мин нашли строители в Кировграде

На место происшествия из Нижнего Тагила экстренно прибыл ОМОН, для разминирования жуткой находки, сообщили в региональной пресс-службе управления Росгвардии.
Сапёры передали взрывоопасные предметы сотрудникам правоохранительных органов для экспертизы. Специалисты установили, что найденные предметы — это 50-мм миномётные мины без взрывателя, поврежденные коррозией.
Когда сотрудники Росгвардии осмотрели территорию рядом с находкой, то нашли ещё 26 аналогичных мин. Это уже не первая находка, несколькими годами ранее, около поселка Ключики, что находятся под Нижним Тагилом, был найден боевой снаряд времен Второй мировой войны.
Напомним, в конце мая екатеринбуржец во время капитального ремонта обнаружил снаряд от авиапушки в своей квартире. Оказалось, что его привез из армии супруг бывшей хозяйки квартиры.