27 минометных мин нашли строители в Кировграде

27 минометных мин нашли строители в Кировграде
27 минометных мин нашли строители в Кировграде
Сегодня, 14:41ПроисшествияФото: pixabay.com
Во время строительных работ в центре Кировграда рабочие обнаружили 27 минометных мин. О своей находке они сообщили в дежурную часть.

На место происшествия из Нижнего Тагила экстренно прибыл ОМОН, для разминирования жуткой находки, сообщили в региональной пресс-службе управления Росгвардии.

Сапёры передали взрывоопасные предметы сотрудникам правоохранительных органов для экспертизы. Специалисты установили, что найденные предметы — это 50-мм миномётные мины без взрывателя, поврежденные коррозией.

Когда сотрудники Росгвардии осмотрели территорию рядом с находкой, то нашли ещё 26 аналогичных мин. Это уже не первая находка, несколькими годами ранее, около поселка Ключики, что находятся под Нижним Тагилом, был найден боевой снаряд времен Второй мировой войны.

Напомним, в конце мая екатеринбуржец во время капитального ремонта обнаружил снаряд от авиапушки в своей квартире. Оказалось, что его привез из армии супруг бывшей хозяйки квартиры.

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