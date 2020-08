7 августа ушел из жизни житель города Нижний Тагил спасатель-подводник Владимир Александренко, пишет «Тагильский рабочий».

Он 35 лет проработал спасателем. Кроме того, он проводил инструктажи в учебных заведениях, обучал специальным навыкам добровольцев. Скончался Владимир Николаевич седьмого августа в возрасте 62 лет. Причиной кончины стала тяжелая болезнь. Прощальная церемония будет проведена 11 августа в 13.00 по адресу улица Лесная, 20.

