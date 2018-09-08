Мужчина покончил с собой во дворе жилого дома в Верхней Салде

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Жители одного из дворов Верхней Салды обнаружили труп 28-летнего мужчины. Причины, побудившие жертву покончить с собой, теперь предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.
Вечером 4 сентября во дворе жилого дома по улице 25 Октября в Верхней Салде прохожие обнаружили труп 28-летнего мужчины. Прибывшие на место сотрудники полиции выдвинули в качестве основной версии гибели самоубийство.
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Фото: «ТИПИЧНАЯ САЛДА»
По информации подписчиков сообщества «ТИПИЧНАЯ САЛДА», у погибшего были напряжённые отношения с супругой.
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