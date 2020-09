Семья с маленьким ребенком заблудилась в лесу под Екатеринбургом

На Урале сотрудники МЧС провели операцию по спасению семьи, которая не смогла найти дорогу из леса домой, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

7 сентября поступило сообщение о том, что в районе поселка Сарапулка Березовского ГО, заблудилась семья из четырех человек. С ними был маленький ребенок. Родственники пошли за грибами днем, но не смогли найти дорогу домой. Спасатели Березовского, а также Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, полицейские и волонтеры поисковых отрядов «Прорыв» и «Лиза Алерт» смогли выйти на связь с пропавшими. Потерявшиеся следовали советам спасателей: двигались на звуки сирены пожарного автомобиля, которая использовалась как ориентир. С наступлением темноты семья сообщила, что они не могут пройти дальше из-за болота. Спасатели посоветовали оставаться на месте и развести огонь. Спустя три часа грибников удалось отыскать у костра. На квадроцикле были эвакуированы ребенок и пожилая женщина. Двое взрослых пешком вышли из леса. Никому из спасенных медицинская помощь не потребовалась. Всего в поисковой операции были задействованы 17 человек и 7 единиц техники. С начала лета на территории Свердловской области было проведено больше 60 поисковых операций. Большинство заблудившихся отыскали спасатели и волонтеры. На сегодняшний день продолжаются поиски двоих человек. Photo: МЧС по Свердловской области Напомним, что накануне спасатели в Нижнем Тагиле достали пенсионерку из болота в лесу. В Нижнем Тагиле пенсионерку достали из болота в лесу

Related news: В Нижнем Тагиле пенсионерку достали из болота в лесу

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter