Семья с маленьким ребенком заблудилась в лесу под Екатеринбургом

7 сентября поступило сообщение о том, что в районе поселка Сарапулка Березовского ГО, заблудилась семья из четырех человек. С ними был маленький ребенок.
Родственники пошли за грибами днем, но не смогли найти дорогу домой.
Спасатели Березовского, а также Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, полицейские и волонтеры поисковых отрядов «Прорыв» и «Лиза Алерт» смогли выйти на связь с пропавшими.
Потерявшиеся следовали советам спасателей: двигались на звуки сирены пожарного автомобиля, которая использовалась как ориентир.
С наступлением темноты семья сообщила, что они не могут пройти дальше из-за болота. Спасатели посоветовали оставаться на месте и развести огонь.
Спустя три часа грибников удалось отыскать у костра. На квадроцикле были эвакуированы ребенок и пожилая женщина. Двое взрослых пешком вышли из леса.
Никому из спасенных медицинская помощь не потребовалась.
Всего в поисковой операции были задействованы 17 человек и 7 единиц техники.
С начала лета на территории Свердловской области было проведено больше 60 поисковых операций. Большинство заблудившихся отыскали спасатели и волонтеры.
На сегодняшний день продолжаются поиски двоих человек.
Напомним, что накануне спасатели в Нижнем Тагиле достали пенсионерку из болота в лесу.