Семья с маленьким ребенком заблудилась в лесу под Екатеринбургом

Семья с маленьким ребенком заблудилась в лесу под Екатеринбургом

Сегодня, 17:34ПроисшествияPhoto: pixabay.com
На Урале сотрудники МЧС провели операцию по спасению семьи, которая не смогла найти дорогу из леса домой, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

7 сентября поступило сообщение о том, что в районе поселка Сарапулка Березовского ГО, заблудилась семья из четырех человек. С ними был маленький ребенок.

Родственники пошли за грибами днем, но не смогли найти дорогу домой.

Спасатели Березовского, а также Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, полицейские и волонтеры поисковых отрядов «Прорыв» и «Лиза Алерт» смогли выйти на связь с пропавшими.

Потерявшиеся следовали советам спасателей: двигались на звуки сирены пожарного автомобиля, которая использовалась как ориентир.

С наступлением темноты семья сообщила, что они не могут пройти дальше из-за болота. Спасатели посоветовали оставаться на месте и развести огонь.

Спустя три часа грибников удалось отыскать у костра. На квадроцикле были эвакуированы ребенок и пожилая женщина. Двое взрослых пешком вышли из леса.

Никому из спасенных медицинская помощь не потребовалась.

Всего в поисковой операции были задействованы 17 человек и 7 единиц техники.

С начала лета на территории Свердловской области было проведено больше 60 поисковых операций. Большинство заблудившихся отыскали спасатели и волонтеры.

На сегодняшний день продолжаются поиски двоих человек.

Photo:МЧС по Свердловской области

Напомним, что накануне спасатели в Нижнем Тагиле достали пенсионерку из болота в лесу.

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