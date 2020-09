В Нижнем Тагиле в очередной раз в лесу потерялся человек, сообщает МБУ Центр защиты населения.

Тревожный сигнал поступил вчера в 10 вечера. На этот раз пропала 80-летняя женщина. На место пропажи незамедлительно выехала поисково-спасательная группа. Женщину обнаружили через пять часов в болоте. Photo: МБУ «Центр защиты населения» Она доставлена домой. Ее жизни ничего не угрожает. Video: МБУ «Центр защиты населения» Напомним, что в Нижнем Тагиле ранее в лесу потерялись несколько пожилых мужчин, поиски которых продолжаются до сих пор. В лесу под Нижним Тагилом потерялся 70-летний мужчина с больными ногами «Выходил к людям»: в лесу под Нижним Тагилом четыре дня ищут 70-летнего грибника

