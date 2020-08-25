В лесу под Нижним Тагилом потерялся 70-летний мужчина с больными ногами

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru рассказали, что у мужчины есть проблемы со здоровьем, он недавно перенес инсульт.
Ноги у него плохо ходят. Он выходит в лес, гуляет там немного, пытается расхаживаться. Вчера около час дня он также пошел погулять. К трем часам его супруга забеспокоилась. Телефона при мужчине нет. Жена рассказала о произошедшем сыну, он приехал, видимо, сам сходил посмотрел, не нашел. И уже вечером обратились с заявлением, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Там отметили, что уже к поискам начинают подключаться волонтеры, а также сотрудники МЧС.
Напомним, 21 августа в районе поселка Синегорский пропал 70-летний Олег Голишев. Мужчина ушел с родными за грибами, но из леса не вышел.