В лесу под Нижним Тагилом потерялся 70-летний мужчина с больными ногами

Ноги у него плохо ходят. Он выходит в лес, гуляет там немного, пытается расхаживаться. Вчера около час дня он также пошел погулять. К трем часам его супруга забеспокоилась. Телефона при мужчине нет. Жена рассказала о произошедшем сыну, он приехал, видимо, сам сходил посмотрел, не нашел. И уже вечером обратились с заявлением, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».