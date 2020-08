Возле поселка Синегорский пропал Олег Голишев 1950 года рождения, он ушел за грибами с родными, но из леса не вышел, сообщил TagilCity.ru руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов.

Голишев Олег Сергеевич пропал 21 августа. В тот день он вместе со своей семьей отправился в лес собирать грибы. Из леса не вышел, искали весь день с утра до вечера, вместе с МЧС, следов пропавшего не нашли. Сегодня 23 августа поиском занимаются только сотрудники МЧС, сообщил Tagilcity.ru руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов. Photo: Поисковый отряд «Скорпион» Недавно в Нижнем Тагиле пропал верующий молодой человек с бойцовской собакой, позже выяснилось, что он уехал из города. В Нижнем Тагиле пропал верующий молодой человек с ягдтерьером

