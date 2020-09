В Екатеринбурге у матери забрали детей за кавардак в квартире

В Екатеринбурге органы опеки отняли двух детей у Айши Репняковой. Причиной стали отсутствие ремонта и беспорядок в квартире, пишет Ура.ру.

У нее действительно давно не проводился ремонт в квартире и было много ненужных вещей, лежащих не на своем месте, но ведь она мать-одиночка и поднимает на ноги двоих детей, говорит детский психолог Елена Кондрашкина. Со слов самой Айши Репняковой, пожаловался в опеку на нее собственный отец. Пока её не было дома, отец пустил полицейских и сотрудников органов попечительства в квартиру, где были сделаны фотографии беспорядка. Дети Айши находятся в реабилитационном центре «Каравелла», матери разрешено посещение 3-4 раза в неделю. По словам родительницы, дети не чувствуют себя комфортно и находятся под постоянной агрессией со стороны сверстников. Психолог подтверждает слова Айши, указывая на тот факт, что воспитанники детских домов завидуют тем, кого часто навещают родители. Уже почти 12 месяцев Айша не может вернуть себе сына и дочь. Летом была подана апелляция, но её не удовлетворили. 24 сентября состоится новое слушание. В 2018 года в Нижнем Тагиле мать не могла вернуть детей из детдома, куда сдала их сама, потому что в квартире обвалился потолок. Из-за обрушения в квартире тагильчанка сдала детей в детдом и не может вернуть

