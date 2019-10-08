В Екатеринбурге в мебельном магазине на двухлетнего мальчика упал шкаф
Сегодня, 20:10ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В одном из мебельных центров Екатеринбурга на двухлетнего ребенка упал шкаф. СКР начал проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжеты: Екатеринбург
Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга начал проверку по факту травмирования ребенка. Следователи установят все обстоятельства произошедшего. Проверка организована по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Издание «Лампа» сообщает, что мальчик получил черепно-мозговую травму, также у него разорвана губа и сломан нос.
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