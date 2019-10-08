В Екатеринбурге в мебельном магазине на двухлетнего мальчика упал шкаф

Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга начал проверку по факту травмирования ребенка. Следователи установят все обстоятельства произошедшего. Проверка организована по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».