Пропавшая в Нижнем Тагиле Юлия Северова сама вернулась домой

Сожитель застал девушку дома, и сообщил сотрудникам полиции. Всё это время она проводила с друзьями,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ММУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, вечером 2 ноября Юлия Северова вышла с работы, но дома так и не появилась. 5 ноября коллега девушки и её сожитель обратились в полицию с заявлением о пропаже.