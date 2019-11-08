Пропавшая в Нижнем Тагиле Юлия Северова сама вернулась домой
Сегодня, 10:39ПроисшествияФото: «ВКонтакте»
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В Нижнем Тагиле Юлия Северова, о пропаже которой заявили сожитель и начальница, сама вернулась домой. Сотрудникам полиции девушка пояснила, что все это время проводила со знакомыми.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Сожитель застал девушку дома, и сообщил сотрудникам полиции. Всё это время она проводила с друзьями,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ММУ МВД «Нижнетагильское».
Напомним, вечером 2 ноября Юлия Северова вышла с работы, но дома так и не появилась. 5 ноября коллега девушки и её сожитель обратились в полицию с заявлением о пропаже.
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