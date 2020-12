В Екатеринбурге умерла главный врач больницы Волчанска Марина Макарова. Она была госпитализирована в реанимацию «ковидного» госпиталя на Сибирском тракте.

Анализ на COVID-19 был отрицательным, пишет «КП-Екатеринбург». Точная причина смерти будет выяснена по результатам вскрытия. Её госпитализировали в конце ноября. Она находилась в тяжелом состоянии, рассказали в медицинском учреждении, где трудилась Марина Макарова. Женщине исполнилось 62 года. В столице Урала у нее осталась взросла дочь. Напомним, 3 декабря в Нижнем Тагиле умер заведующий травмпунктом ЦГБ № 1 Георгий Ионга. Врач высшей категории посвятил профессии 39 лет жизни. В Нижнем Тагиле скончался заведующий травмпунктом на Вагонке Георгий Ионга

