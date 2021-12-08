Раскрыты подробности убийства с расчленением жителя Камышлова

Раскрыты подробности убийства с расчленением жителя Камышлова
Раскрыты подробности убийства с расчленением жителя Камышлова
Сегодня, 16:22ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
Правоохранительные органы раскрыли детали убийства тридцатилетнего жителя Камышлова.

В рамках расследования были задержаны трое безработных 25, 27 и 33 лет, проживающие в Нижней Туре, Камышлове и в Каменском районе. Злоумышленники уже признались в содеянном и заключены под стражу, сообщили в областном СК.

Напомним, что преступление произошло 7 декабря. В ходе пьяной ссоры мужчины зарезали своего тридцатилетнего собутыльника, у которого находились в гостях в доме по улице Строителей в Камышлове. После, чтобы скрыть следы происшествия, расчленили тело электролобзиком, спрятали голову в морозильника, а остальные части тела вынесли в пакетах на улицу и подожгли.

Безнаказанным это преступление не останется благодаря профессиональной работе оперуполномоченных, которые «по горячим следам» вычислили и задержали троих душегубов, подчеркнул пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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