Раскрыты подробности убийства с расчленением жителя Камышлова

Напомним, что преступление произошло 7 декабря. В ходе пьяной ссоры мужчины зарезали своего тридцатилетнего собутыльника, у которого находились в гостях в доме по улице Строителей в Камышлове. После, чтобы скрыть следы происшествия, расчленили тело электролобзиком, спрятали голову в морозильника, а остальные части тела вынесли в пакетах на улицу и подожгли.