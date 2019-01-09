Режим ЧС введён в Оренбургской области из-за пожара на заводе

Сообщение о возгорании поступило 9 января в 17:30 вечера по местному времени. На место прибыли пожарные команды местного гарнизона, оперативная группа управления МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории. В 21:10 спасатели заявили, что источник огня локализован. Всего на ликвидации задействованы более 70 человек и 25 единиц техники. Группировка продолжает наращиваться: из Оренбурга в сторону Покровки прибывают новые спасатели и спецтехника.