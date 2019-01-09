Режим ЧС введён в Оренбургской области из-за пожара на заводе
Сегодня, 00:30ПроисшествияФото: ria56.ru
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На заводе промышленного цинкования в селе Покровка Оренбургской области на протяжении нескольких часов полыхает крупный пожар. На месте работают пожарные, в регионе введено чрезвычайное положение.
Сообщение о возгорании поступило 9 января в 17:30 вечера по местному времени. На место прибыли пожарные команды местного гарнизона, оперативная группа управления МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории. В 21:10 спасатели заявили, что источник огня локализован. Всего на ликвидации задействованы более 70 человек и 25 единиц техники. Группировка продолжает наращиваться: из Оренбурга в сторону Покровки прибывают новые спасатели и спецтехника.
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Источнику огня был присвоен второй уровень сложности, площадь возгорания составляет 7 тыс. квадратных метров. Погибшие и пострадавшие на данный момент отсутствуют, сообщает портал 56orb.ru.
Видео
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Видео: Рен-ТВ, ren.tv
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