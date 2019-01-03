Посетители и сотрудники эвакуированы: гипермаркет «Лента» загорелся в Екатеринбурге
Сегодня, 09:40ПроисшествияФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вечером 2 января в Екатеринбурге на улице Академика Сахарова в гипермаркете «Лента» произошёл пожар. Покупатели и сотрудники были эвакуированы.
Сюжеты: Екатеринбург
Пожарные, прибывшие на место ЧП, эвакуировали работников гипермаркета и покупателей, а затем приступили к ликвидации огня.
На месте работали 23 спасателя и семь единиц спецтехники.
Как оказалось, произошло короткое замыкание нагревающего кабеля, расположенного в канализационной трубе. Это могло привести к последующему пожару на автомобильной парковке, однако этого не произошло, отметили специалисты.
Всего были эвакуированы 90 человек, 30 из которых – сотрудники магазина. Ни один человек не пострадал. После ликвидации причины возгорания пожарные не нашли угрозы для людей, и все вернулись в гипермаркет Магазин заработал в штатном режиме, передаёт «Комсомольская правда. Урал.».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей