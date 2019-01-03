Посетители и сотрудники эвакуированы: гипермаркет «Лента» загорелся в Екатеринбурге

Пожарные, прибывшие на место ЧП, эвакуировали работников гипермаркета и покупателей, а затем приступили к ликвидации огня.

На месте работали 23 спасателя и семь единиц спецтехники.

Как оказалось, произошло короткое замыкание нагревающего кабеля, расположенного в канализационной трубе. Это могло привести к последующему пожару на автомобильной парковке, однако этого не произошло, отметили специалисты.