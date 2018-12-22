Пожар произошел в здании бывшего отдела полиции в Нижнем Тагиле

Подожгли здание бывшего отдела полиции на ВМЗ. Уже второй год стоит, за это время разобрали забор на металл, побили все стёкла, место для наркоманов, бомжей, бухающей молодежи. А ведь здание и территория были в хорошем состоянии. Нет, чтобы снести и центр какой-нибудь открыть или детсад восстановить, пишет тагильчанка.

Напомним, что до 1997 года здание являлось детским садом, затем было решено отдать помещение на улице Выйской во владение отдела полиции. В 2015 году ОМВД закрыли, но какое-то время в здании находился участковый и функционировал паспортный стол. Первое время после того, как съехали последние службы, осуществлялась охрана здания. На данный момент помещение является полностью заброшенным. Ранее журналисты Tagilcity.ru обращались в пресс-службу полиции для получения комментария, но ответа на вопрос о судьбе здания так и не получили.