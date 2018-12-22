Пожар произошел в здании бывшего отдела полиции в Нижнем Тагиле
22 декабря произошел пожар в здании бывшего отдела полиции на улице Выйской, 35.
О пожаре в заброшенном здании бывшего отдела полиции сообщила подписчица сообщества «Типичный тагильчанин».
Подожгли здание бывшего отдела полиции на ВМЗ. Уже второй год стоит, за это время разобрали забор на металл, побили все стёкла, место для наркоманов, бомжей, бухающей молодежи. А ведь здание и территория были в хорошем состоянии. Нет, чтобы снести и центр какой-нибудь открыть или детсад восстановить, пишет тагильчанка.
Напомним, что до 1997 года здание являлось детским садом, затем было решено отдать помещение на улице Выйской во владение отдела полиции. В 2015 году ОМВД закрыли, но какое-то время в здании находился участковый и функционировал паспортный стол. Первое время после того, как съехали последние службы, осуществлялась охрана здания. На данный момент помещение является полностью заброшенным. Ранее журналисты Tagilcity.ru обращались в пресс-службу полиции для получения комментария, но ответа на вопрос о судьбе здания так и не получили.
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