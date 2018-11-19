Пожилая пара пострадала в результате пожара в жилом доме в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:24ПроисшествияФото: maxpixel.net
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17 ноября около 23:38 в поселке Черноисточинск произошел пожар в частном доме на улице Фабричной. Пожилые владельцы дома госпитализированы в тяжелом состоянии.
Сюжеты: Нижний Тагил
17 ноября около 23:38 в поселке Черноисточинск в жилом доме на улице Фабричная произошло возгорание. Предварительной причиной пожара стало нарушение пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Хозяин дома растапливал печь сырыми дровами. Так как они не разжигались, пенсионер плеснул на поленья бензин, что привело к пожару.
В тушении огня приняли участие 2 единицы техники и 4 огнеборца. Пламя было ликвидировано в 00:10. Пожарные закончили разбор сгоревших конструкции в 02:20.
Пожилые супруги, проживающие в доме получили термические ожоги. У женщины пострадали 35% тела, у мужчины – 20%. Пенсионеры госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.
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