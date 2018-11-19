Пожилая пара пострадала в результате пожара в жилом доме в Нижнем Тагиле

17 ноября около 23:38 в поселке Черноисточинск в жилом доме на улице Фабричная произошло возгорание. Предварительной причиной пожара стало нарушение пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Хозяин дома растапливал печь сырыми дровами. Так как они не разжигались, пенсионер плеснул на поленья бензин, что привело к пожару.