Взрыв предотвращен во время пожара у «Сима-ленда» в Екатеринбурге
Сегодня, 16:52ПроисшествияФото: «Инцидент Екатеринбург»
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16 ноября в 12:35 возле магазина «Сима-ленд» в Екатеринбурге загорелась шиномонтажная мастерская. В здании находилось несколько взрывоопасных баллонов. Пожарные устранили угрозу взрыва за полчаса.
Сюжеты: Екатеринбург
На месте происшествия боролись с возгоранием 7 пожарных машин, были привлечены 22 работника МЧС. В течение получаса огнеборцы вынесли из горящего здания газовые баллоны, а также полностью устранили возгорание. Никто не пострадал.
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Причина пожара пока что не установлена, сообщает пресс-служба МЧС.
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