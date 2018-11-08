Пожар на оборонном заводе «Вектор» в Екатеринбурге был потушен в течение часа
Сегодня, 08:00ОбществоФото: Николай Хижняк/ ria.ru
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В 15:25 по местному времени пожар на оборонном заводе «Вектор» был потушен. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, пострадавших нет.
Сюжеты: Екатеринбург
В тушении пожара на оборонном заводе «Вектор» в Екатеринбурге были задействованы 17 единиц спецтехники и 48 человек личного состава. Пожар, начавшийся в 14:43 по местному времени был ликвидирован менее, чем за час.
Пострадавших среди спасателей и работников завода нет, сообщили RIA.ru из приёмной генерального директора предприятия.
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