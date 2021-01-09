В поселке под Нижним Тагилом более 800 человек остались без отопления

Порыв произошел 8 января в 22.00 на улице Пионерская рядом с домом № 4 на теплотрассе диаметром 200 миллиметров. Из-за аварии без тепла в квартирах остались 812 человек, из них около 170 — дети. Ночью в поселке было -13 градусов, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу.
Теплоснабжение восстановили 9 января в 5.00, ремонт теплотрассы проводили семь человек из МУП «ПТК» и УК «Новоасбест плюс».
Напомним, после жалоб жителей поселка Энергетиков в Серове на отключение отопления и бездействие властей, управляющая компания промыла батареи в квартирах и обещала сделать перерасчет.