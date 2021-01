В Верхнем Тагиле пропала 16-летняя девушка

В Верхнем Тагиле ведутся поиски пропавшей 16-летней школьницы.

Несовершеннолетняя Манежа Федотова пропала в Верхнем Тагиле 9 января. Она пропала без вести, после того как покинула свой дом около 07.30, пишет «КП Екатеринбург». Девушка ростом 165 сантиметров, глаза серого цвета, волосы русые. На ней была одета куртка с капюшоном черного цвета из болоньи, светлые джинсы, темные полуспоги. Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении, просят обратиться по телефону 112 или в поисковый отряд «Лиза Алерт». Напомним, 6 января стало известно, что пропавший почти месяц назад в Краснотурьинске работник вахты найден мертвым. В Свердловской области пропавший почти месяц назад вахтовик найден мертвым

