В Верхнем Тагиле пропала 16-летняя девушка

В Верхнем Тагиле пропала 16-летняя девушка

Сегодня, 21:01ПроисшествияPhoto: ПО «Лиза Алерт»
В Верхнем Тагиле ведутся поиски пропавшей 16-летней школьницы.

Несовершеннолетняя Манежа Федотова пропала в Верхнем Тагиле 9 января. Она пропала без вести, после того как покинула свой дом около 07.30, пишет «КП Екатеринбург».

Девушка ростом 165 сантиметров, глаза серого цвета, волосы русые. На ней была одета куртка с капюшоном черного цвета из болоньи, светлые джинсы, темные полуспоги.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении, просят обратиться по телефону 112 или в поисковый отряд «Лиза Алерт».

Напомним, 6 января стало известно, что пропавший почти месяц назад в Краснотурьинске работник вахты найден мертвым.

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