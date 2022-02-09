Два закладчика в форме полицейских задержаны в Екатеринбурге

«Полицейские» ходили во дворах домов на улице Сулимова, делали «закладки» и фотографировали на телефон, чем вызвали подозрения местных жителей, которые вызвали настоящую полицию. Как только на место прибыли стражи правопорядка, «майор» и «капитан» попытались скрыться, но в итоге их догнали и доставили в отдел полиции, сообщает Е1.
По словам начальника пресс-службы свердловского главка, звонок с сообщением о подозрительных личностях поступил в полицию около 14.00. «Майор» и «капитан» оказались ранее судимыми жителями областной столицы, один из них в том числе за наркопреступления. Изъятое у лжеполицейских вещество отправлено на экспертизу.
Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим возможным преступлением. Они понесут наказание за незаконное ношений полицейской формы и хранение наркотиков, если это подтвердит экспертиза.