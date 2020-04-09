В посёлке Горбуново под Нижним Тагилом восстановили электроэнергию

Жители посёлка ранее рассказали, что электричества нет с утра. По их словам, сложности испытывают дети, которые зависят от электронных устройств и не могут нормально заниматься во время самоизоляции — планшеты разряжаются. Сегодня днём в пресс-службе «Облкоммунэнерго» заявили, что специалисты уже ищут повреждение.