В посёлке Горбуново под Нижним Тагилом восстановили электроэнергию
Сегодня, 15:06ПроисшествияФото: pixabay.com
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В посёлке Горбуново под Нижним Тагилом восстановили электроэнергию. Напомним, жители посёлка второй день жалуются на перебои. Без электричества там оставались порядка 470 домов.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Сегодня в районе 14:00 электричество было подключено, рассказали в пресс-службе «Облкоммунэнерго».
Жители посёлка ранее рассказали, что электричества нет с утра. По их словам, сложности испытывают дети, которые зависят от электронных устройств и не могут нормально заниматься во время самоизоляции — планшеты разряжаются. Сегодня днём в пресс-службе «Облкоммунэнерго» заявили, что специалисты уже ищут повреждение.
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