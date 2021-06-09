Горит бывшее здание «Тагилбанка» на улице Ломоносова в Нижнем Тагиле

Горит бывшее здание «Тагилбанка» на улице Ломоносова в Нижнем Тагиле
Горит бывшее здание «Тагилбанка» на улице Ломоносова в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:47ПроисшествияФото: TagilCity.ru
В бывшем здании «Тагилбанка» на улице Ломоносова, 2А в Нижнем Тагиле произошел пожар. На месте работают спасатели и 7 единиц спецтехники.

По предварительной информации в головном здании бывшего «Тагилбанка» случилось возгорание на первом этаже. Там, где находится архив.

Сейчас на месте пожара работают около 20 спасателей и 8 единиц спецтехники.

Несмотря на то, что у здания на Ломоносова, 2А не видно клубов дыма, над ним пролетел вертолет МЧС. Судя по всему, спасатели оценивали масштаб пожара с воздуха.

Как рассказали очевидцы, сотрудниками здания велись работы, которые, возможно, и стали причиной возгорания.

Точные причины пожара устанавливаются специалистами.

Напомним, в середине мая 2021 года здание обанкротившегося «Тагилбанка» на улице Ломоносова общей площадью свыше 8,5 тысячи квадратных метров было вновь выставлено на торги.

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