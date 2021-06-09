Пострадавшего мужчину госпитализировали после пожара в бывшем здании «Тагилбанка»

В результате пожара на первом этаже в бывшем здании «Тагилбанка» пострадал мужчина. Его госпитализировали на машине «реанимации», прибывшей на место происшествия.

Возгорание в здании «Тагилбанка» на Ломоносова, 2А в Нижнем Тагиле случилось около 15.30 в среду, 9 июня. К месту пожара прибыли 8 единиц спецтехники и порядка 20 спасателей. Как сообщили очевидцы, что-то загорелось в помещении архива на первом этаже здания. Пострадал мужчина, который проводил плановые работы в архиве. Его осмотрели и оказали первую помощь сотрудники «скорой». Затем подъехала машина «реанимации», и мужчину с перебинтованной головой пересадили в нее,рассказала TagilCity.ru очевидица инцидента. Фото: tagilcity.ru Она отметила, что пострадавший смог показать дознавателям, которым предстоит установить причины пожара, где именно произошло возгорание. Напомним, очевидцы пожара ранее сообщали, что сотрудниками здания велись работы, которые, возможно, и стали причиной возгорания. Горит бывшее здание «Тагилбанка» на улице Ломоносова в Нижнем Тагиле 3 Фото В бывшем здании «Тагилбанка» на улице Ломоносова, 2А в Нижнем Тагиле произошел пожар. На месте работают спасатели и 7 единиц спецтехники.

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