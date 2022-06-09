Тагильчане отдали мошеннику 2,5 миллиона рублей за несуществующие ремонты

Тагильчане отдали мошеннику 2,5 миллиона рублей за несуществующие ремонты
Тагильчане отдали мошеннику 2,5 миллиона рублей за несуществующие ремонты
Сегодня, 12:18ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
В Нижнем Тагиле будут судить 38-летнего местного жителя, который представлялся ремонтным рабочим и похищал у граждан деньги.

Подтверждены 11 фактов похищения средств. Все тагильчане, обратившиеся в полицию, отмечали, что они по договору подряда переводили «ремонтнику» деньги, но никакие работы не выполнялись.

Мошенник успел причинить тагильчанам ущерб на общую сумму около 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Свои деяния мужчина совершал с 2019 по 2021 год. Ремонты он делать не умел. Сейчас злоумышленника судят по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 159 УК РФ за мошенничество.

Дело передано в Ленинский районный суд, а мужчина находится под стражей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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