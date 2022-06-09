Тагильчане отдали мошеннику 2,5 миллиона рублей за несуществующие ремонты

Подтверждены 11 фактов похищения средств. Все тагильчане, обратившиеся в полицию, отмечали, что они по договору подряда переводили «ремонтнику» деньги, но никакие работы не выполнялись.
Мошенник успел причинить тагильчанам ущерб на общую сумму около 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Свои деяния мужчина совершал с 2019 по 2021 год. Ремонты он делать не умел. Сейчас злоумышленника судят по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 159 УК РФ за мошенничество.
Дело передано в Ленинский районный суд, а мужчина находится под стражей.