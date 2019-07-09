В Екатеринбурге столкнулись три автомобиля и пассажирский автобус
Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 9 июля на Автовокзале. Из-за массовой аварии была перекрыта центральная улица Екатеринбурга и трамвайные пути на Ботанику, сообщает E1.
Столкновение произошло на перекрёстке улиц 8 марта и Щорса. Со слов очевидцев, виновником ДТП является водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, который решил развернуться и не справился с управлением. В результате иномарка столкнулась с Hyundai Accent, ещё одним автомобилем и зацепила автобус № 54. В салоне Hyundai Accent находился ребёнок, который получил ушибы, о других пострадавших не сообщается.
На место происшествия прибыли реанимация, МЧС и ГИБДД. Установить подробности аварии предстоит сотрудникам дорожной полиции. Из-за ДТП образовалась пробка, которая перекрыла проезд в сторону микрорайона Ботанический.
Сутками ранее на 332-м километре трассы Серов — Нижний Тагил — Екатеринбург произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. В результате один человек погиб.