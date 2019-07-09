В Екатеринбурге столкнулись три автомобиля и пассажирский автобус

Столкновение произошло на перекрёстке улиц 8 марта и Щорса. Со слов очевидцев, виновником ДТП является водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, который решил развернуться и не справился с управлением. В результате иномарка столкнулась с Hyundai Accent, ещё одним автомобилем и зацепила автобус № 54. В салоне Hyundai Accent находился ребёнок, который получил ушибы, о других пострадавших не сообщается.