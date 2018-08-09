Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Кореянка задохнулась в гробу во время обряда очищения тела от злых духов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
B4fcd310a5b62c874bb39315dc3ad119

Кореянка задохнулась в гробу во время обряда очищения тела от злых духов

Сегодня, 19:45Происшествия
Читайте
также
Алкоголь могут продавать детям в магазине на садовом участке в Камышлове
Новый глава свердловской ГИБДД Алексей Кисляков представлен личному составу
Сын вице-спикера гордумы Нижнего Тагила приговорен к 2 годам в колонии-поселения