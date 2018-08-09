Кореянка задохнулась в гробу во время обряда очищения тела от злых духов

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Жительница южнокорейского города Куми (провинция Кёнсан-Пукто) задохнулась в гробу во время религиозного обряда очищения, в котором участвовала с двумя подругами.
Источник: ИА «Амур.инфо»
Жительница южнокорейского города Куми (провинция Кёнсан-Пукто) вместе с двумя подругами решила пройти религиозный обряд очищения тела от злых духов. Каждая женщина должна была провести ночь в своем гробу.
Спустя два часа от начала церемонии одна из женщин пожаловалась на то, что ей не хватает воздуха. Подруги из соседних гробов посоветовали ей проявить терпение и заснуть.
Задыхающаяся кореянка пыталась выбраться из гроба, однако освободиться самостоятельно у нее не получилось.
Утром одна из участниц обряда выбралась из своего гроба и решила проверить остальных. Сняв крышки с гробов подруг, женщина увидела, что одна из них – крепко спит, а вторая – умерла.
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