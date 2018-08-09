Кореянка задохнулась в гробу во время обряда очищения тела от злых духов

Жительница южнокорейского города Куми (провинция Кёнсан-Пукто) вместе с двумя подругами решила пройти религиозный обряд очищения тела от злых духов. Каждая женщина должна была провести ночь в своем гробу.

Спустя два часа от начала церемонии одна из женщин пожаловалась на то, что ей не хватает воздуха. Подруги из соседних гробов посоветовали ей проявить терпение и заснуть.

Задыхающаяся кореянка пыталась выбраться из гроба, однако освободиться самостоятельно у нее не получилось.