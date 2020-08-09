Напарник ударившего в Екатеринбурге юношу охранника рассказал о причинах конфликта

Напарник ударившего в Екатеринбурге юношу охранника рассказал о причинах конфликта

Сегодня, 20:44Происшествия1MiMediainvest.ru
Напарник охранника, ударившего ногой по голове 17-летнего подростка рассказал о причинах конфликта, сообщает E1.

В беседе с изданием, Александр поделился, что пострадавший молодой человек был из компании, которая уже неоднократно попадалась в поле зрение охраны. Компания молодых людей постоянно нарушает общественный порядок и занимается хищением велосипедов.

В этот день компания опять своровала велосипед, а подросток продолжал провоцировать Дмитрия. Но таких резких действий от него я никак не ждал. Конечно неприятно, когда тебе говорят гадости, но не пинать же за это по лицу, рассказывает Александр.

Конфликт произошел вечером 8 августа, друг подростка рассказал, что пострадавший получил какой-то перелом костей черепа и сейчас госпитализирован. Ведется следственная проверка.

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