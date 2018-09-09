Три человека пострадали в ДТП на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле

9 сентября на улице Индустриальной произошло ДТП. Автомобиль снёс ограждение у обочины и въехал в столб. Удар пришёлся на переднюю часть автомобиля, которая оказалась смята до уровня передних сидений. По предварительной информации очевидцев в аварии пострадали 3 человека, один из них был доставлен в больницу в состоянии комы.

Один из подписчиков сообщества «Типичный тагильчанин» по имени Алексей сообщил в комментариях под фото с места ДТП о том, что ранее видел этот автомобиль на ВЫЕ, рядом с машиной находилась компания пьющих людей.

Видео Видео: Пользователь Иван Алексеевич