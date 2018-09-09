Три человека пострадали в ДТП на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле

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На одной из улиц Нижнего Тагила автомобиль на полной скорости протаранил дорожное ограждение и въехал в железобетонный столб. Пострадали два человека, один находится в коме.
Сюжеты: Нижний Тагил
9 сентября на улице Индустриальной произошло ДТП. Автомобиль снёс ограждение у обочины и въехал в столб. Удар пришёлся на переднюю часть автомобиля, которая оказалась смята до уровня передних сидений. По предварительной информации очевидцев в аварии пострадали 3 человека, один из них был доставлен в больницу в состоянии комы.
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Один из подписчиков сообщества «Типичный тагильчанин» по имени Алексей сообщил в комментариях под фото с места ДТП о том, что ранее видел этот автомобиль на ВЫЕ, рядом с машиной находилась компания пьющих людей.
Видео
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Видео: Пользователь Иван Алексеевич
Информация от дорожной полиции о подробностях произошедшего пока что не поступала.
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