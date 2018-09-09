Водитель сбил людей в Москве после ссоры с ними в кафе

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Между уроженцами Киргизии произошёл конфликт в одном из московских кафе. Проигравший в драке мужчина сел за руль автомобиля и протаранил толпу своих обидчиков, когда те вышли на улицу. В результате один погиб, 12 человек госпитализированы.
9 сентября в одном из кафе Москвы на Новочеркасском бульваре в районе дома № 37 на бытовой почве произошёл конфликт между уроженцами Киргизии, переросший в драку. Один из участников ссоры, который по информации очевидцев оказался в проигрыше, сел за руль автомобиля «Volkswagen» и, дождавшись, пока другие люди выйдут на улицу, въехал в них.
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Видео: MASH
В результате наезда один человек погиб, 12 пострадавших доставлены в больницу, из них трое находятся в критическом состоянии, сообщает сетевое издание «Говорит Москва». Водителя задержала полиция, он был доставлен в ОВД. Подозреваемому 21 год и он имеет российское гражданство, рассказали в правоохранительных органах столицы.
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