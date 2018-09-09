Водитель сбил людей в Москве после ссоры с ними в кафе

9 сентября в одном из кафе Москвы на Новочеркасском бульваре в районе дома № 37 на бытовой почве произошёл конфликт между уроженцами Киргизии, переросший в драку. Один из участников ссоры, который по информации очевидцев оказался в проигрыше, сел за руль автомобиля «Volkswagen» и, дождавшись, пока другие люди выйдут на улицу, въехал в них.