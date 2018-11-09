Были психологические проблемы? Девушка в Нижнем Тагиле умерла после падения из окна

В Нижнем Тагиле 18-летняя девушка выпала из окна дома на Вагонке. Она была госпитализирована с травмами различной степени тяжести. На место ЧП выезжали сотрудники полиции. 7 ноября девушка скончалась.

Знакомые погибшей сообщают, что у девушки в последнее время были проблемы с психологическим состоянием, и она планировала пройти лечение, также они не исключают суицид.

Собственные источники TagilCity.ru сообщили, что в момент падения девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По факту инцидента проводится проверка.