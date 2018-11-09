Были психологические проблемы? Девушка в Нижнем Тагиле умерла после падения из окна
Сегодня, 12:15ПроисшествияЮлия СувороваФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле 4 ноября из окна выпала девушка, 7 ноября она скончалась. Знакомые не исключают суицид.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле 18-летняя девушка выпала из окна дома на Вагонке. Она была госпитализирована с травмами различной степени тяжести. На место ЧП выезжали сотрудники полиции. 7 ноября девушка скончалась.
Знакомые погибшей сообщают, что у девушки в последнее время были проблемы с психологическим состоянием, и она планировала пройти лечение, также они не исключают суицид.
Собственные источники TagilCity.ru сообщили, что в момент падения девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
По факту инцидента проводится проверка.
Сообщение 4 ноября поступило в ОП №17, по данному факту проводится проверка,сказали в МУ МВД «Нижнетагильское».
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