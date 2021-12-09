Баттл мэрии и сетевого оператора вылился в отключение интернета в Каменске-Уральском

«Интерсвязь» оказался должен за аренду столбов РСК, с чем провайдер был не согласен. Стоимость размещения оборудования в разы превысила рыночную. Представители «Интерсвязи» потребовали у «Региональной сетевой компании» соответствующие документы на правообладание столбами, однако в ответ получили срезанные провода и украденное оборудование.