Баттл мэрии и сетевого оператора вылился в отключение интернета в Каменске-Уральском

Баттл мэрии и сетевого оператора вылился в отключение интернета в Каменске-Уральском
Баттл мэрии и сетевого оператора вылился в отключение интернета в Каменске-Уральском
Сегодня, 22:46ПроисшествияФото: 1МI
В Каменске-Уральском конфликт мэрии и местного оператора связи «Интерсвязь» закончился отключением интернета. Без доступа к мировой сети остались жители поселков Монастырка, Силикатный, Старый Каменск, Чкаловский и Красногорский.

Больше тысячи жителей Каменска-Уральского остались без интернета и телевидения в канун нового года. У провайдера «Интерсвязь» срезали все оптико-волоконные кабеля и похитили специальное оборудование.

Отправной точкой происшествия стал конфликт администрации города, АО «Горэлектросеть» и «Региональной сетевой компанией» (РСК), сообщает Znak. У РСК по договору субаренды было право пользоваться опорами для линий электропередач, однако срок использования столбов истек, и теперь объектом вновь распоряжается мэрия.

«Интерсвязь» оказался должен за аренду столбов РСК, с чем провайдер был не согласен. Стоимость размещения оборудования в разы превысила рыночную. Представители «Интерсвязи» потребовали у «Региональной сетевой компании» соответствующие документы на правообладание столбами, однако в ответ получили срезанные провода и украденное оборудование.

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