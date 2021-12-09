Баттл мэрии и сетевого оператора вылился в отключение интернета в Каменске-Уральском

Больше тысячи жителей Каменска-Уральского остались без интернета и телевидения в канун нового года. У провайдера «Интерсвязь» срезали все оптико-волоконные кабеля и похитили специальное оборудование.
Отправной точкой происшествия стал конфликт администрации города, АО «Горэлектросеть» и «Региональной сетевой компанией» (РСК), сообщает Znak. У РСК по договору субаренды было право пользоваться опорами для линий электропередач, однако срок использования столбов истек, и теперь объектом вновь распоряжается мэрия.
«Интерсвязь» оказался должен за аренду столбов РСК, с чем провайдер был не согласен. Стоимость размещения оборудования в разы превысила рыночную. Представители «Интерсвязи» потребовали у «Региональной сетевой компании» соответствующие документы на правообладание столбами, однако в ответ получили срезанные провода и украденное оборудование.