Инспектор ГИБДД из Серова два года брал взятки за перевозки опасного груза

Инспектор ГИБДД из Серова два года брал взятки за перевозки опасного груза
Инспектор ГИБДД из Серова два года брал взятки за перевозки опасного груза
Сегодня, 14:31ПроисшествияФото: 1MI
37-летний капитан полиции из Серова разрешал перевозку цистерн со сжиженным углеводом за пять тысяч рублей с рейса.

Нарушения у местного предпринимателя при перевозке данного груза он обнаружил в 2019 году и предложил «решить» этот вопрос. Взятки гаишник получал прямо в своем кабинете, требуя приходить к нему для продления бумаг о дорожной перевозке опасных грузов.

В конце ноября предприниматель-взяткодатель пришел с повинной и рассказал, что девять раз давал взятки предприимчивому инспектору ГИБДД, то есть суммарно полицейский получил 45 тысяч рублей. Сейчас страж дорожного порядка подозревается в мелком взяточничестве и подлоге. Дальнейшим расследованием займется Следственный комитет, сообщает «КП-Екатеринбург».

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