Инспектор ГИБДД из Серова два года брал взятки за перевозки опасного груза

37-летний капитан полиции из Серова разрешал перевозку цистерн со сжиженным углеводом за пять тысяч рублей с рейса.

Нарушения у местного предпринимателя при перевозке данного груза он обнаружил в 2019 году и предложил «решить» этот вопрос. Взятки гаишник получал прямо в своем кабинете, требуя приходить к нему для продления бумаг о дорожной перевозке опасных грузов. В конце ноября предприниматель-взяткодатель пришел с повинной и рассказал, что девять раз давал взятки предприимчивому инспектору ГИБДД, то есть суммарно полицейский получил 45 тысяч рублей. Сейчас страж дорожного порядка подозревается в мелком взяточничестве и подлоге. Дальнейшим расследованием займется Следственный комитет, сообщает «КП-Екатеринбург».

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