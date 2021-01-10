В Нижнем Тагиле жильцы дома на Гальянке пожаловались на затопленный подъезд

В Нижнем Тагиле жильцы дома на Гальянке пожаловались на затопленный подъезд

Сегодня, 12:56ПроисшествияPhoto: группа «[ТТ] Я НИЖНИЙ ТАГИЛ» во «Вконтакте»
В Нижнем Тагиле жильцы дома на Черноисточинском шоссе пожаловались на потом в подъезде.

По словам местных жителей, в Нижнем Тагиле во втором подъезде дома № 18 на Черноисточинском шоссе с начала 2021 года бежит вода по подъезду. Она стекает по стенам и образует лужи.

Аварийная служба приехала, что-то сделала и начался своеобразный водопад, сообщается в группе «[ТТ] Я НИЖНИЙ ТАГИЛ» во «Вконтакте» слова жителя дома.

Управляющая компания «Строительные технологии», обслуживающая дом, не работает в праздники. По сообщению жильцов, дежурная бригада «аварийки» приедет еще раз 10 января.

Video:группа «[ТТ] Я НИЖНИЙ ТАГИЛ» во «Вконтакте»

Напомним, в Новоасбесте под Нижним Тагилом более 800 жителей остались без отопления из-за коммунальной аварии вечером 8 января. Устранить прорыв магистрали удалось к 5.00 утра 9 января.

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