600 поросят погибли во время пожара в свинокомплексе «Уральский» в Богдановиче
Сегодня, 11:20ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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9 марта произошел пожар в цехе репродукции свинокомплекса «Уральский» в Богдановиче, погибли более 600 свиней.
Система оповещения о пожаре на территории свинокомплекса сработала в 21.46. На место выехали 2 единицы спецтехники и 9 огнеборцев. Ликвидация горения заняла 9 минут. Сотрудники свинокомплекса самостоятельно покинули здание до приезда пожарных. Спасти животных не удалось. В пожаре погибли 52 свиноматки и 600 поросят.
По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования, пишет МЧС по Свердловской области.
В 2017 году свинокомплекс «Уральский» вошел в ТОП предприятий АПК, выручка предприятия составила более 4 млрд рублей. Также свинокомплекс находится в лидерах по чистой прибыли по данным за 2017 год.
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