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600 поросят погибли во время пожара в свинокомплексе «Уральский» в Богдановиче
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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600 поросят погибли во время пожара в свинокомплексе «Уральский» в Богдановиче

Сегодня, 11:20ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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