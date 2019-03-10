600 поросят погибли во время пожара в свинокомплексе «Уральский» в Богдановиче

Система оповещения о пожаре на территории свинокомплекса сработала в 21.46. На место выехали 2 единицы спецтехники и 9 огнеборцев. Ликвидация горения заняла 9 минут. Сотрудники свинокомплекса самостоятельно покинули здание до приезда пожарных. Спасти животных не удалось. В пожаре погибли 52 свиноматки и 600 поросят.

По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования, пишет МЧС по Свердловской области.