Житель Березовского убил собаку топором в присутствии детей
Сегодня, 10:44ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Березовском мужчина осужден за жестокое обращение с животными, повлекшее смерть, сообщает пресс-служба прокуратуры.
В июле прошлого года мужчина в вечернее время выгуливал своего пса. В этот момент к нему подбежала беспородная собака, принадлежащая соседям. Животные сцепились между собой. Мужчина обмотал вокруг шеи соседского пса поводок и нанес животному несколько ударов. Затем привязал животное к забору и нанес псу еще несколько ударов острием топора по голове. В последствии собака погибла.
Расправа над животным происходила в присутствии нескольких детей, находившихся на детской площадке поблизости. Кроме того, инцидент наблюдали из окон квартир еще несколько несовершеннолетних.
Житель Березовского приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
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