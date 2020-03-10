Житель Березовского убил собаку топором в присутствии детей

В июле прошлого года мужчина в вечернее время выгуливал своего пса. В этот момент к нему подбежала беспородная собака, принадлежащая соседям. Животные сцепились между собой. Мужчина обмотал вокруг шеи соседского пса поводок и нанес животному несколько ударов. Затем привязал животное к забору и нанес псу еще несколько ударов острием топора по голове. В последствии собака погибла.