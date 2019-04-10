В Екатеринбурге в многоэтажке прогремел взрыв

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В Екатеринбурге в многоэтажке на Мехренцев, 46 прогремел взрыв. По предварительной информации пострадали два человека, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщают очевидцы, сначала произошли два громких хлопка, а потом в квартире по данному адресу начался пожар, из окон выходил густой дым. В ходе пожара пострадали несколько квартир. Были эвакуированы 20 человек, среди них - восемь детей.
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Причины инцидента пока неизвестны. По предварительной информации, с ожогами 50% тела госпитализированы два человека.
В одной из квартир были обнаружены газовые баллоны.
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