В центре Нижнего Тагила внедорожник сбил девушку

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В Нижнем Тагиле в ДТП пострадала девушка-пешеход. Авария случилась сегодня, 10 июня, около 11-30 на улице Садовой возле гостиницы «Тагил».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По словам очевидцев, водитель внедорожника KIA не пропустил пешехода на «зебре» и допустил наезд. Девушка от столкновения упала и получила ушибы. На место прибыли сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Медики увезли девушку в больницу.
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