В Нижнем Тагиле 10 человек эвакуированы из-за пожара в многоэтажке
Сегодня, 08:02ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В ночь на 10 июля в Нижнем Тагиле произошел пожар в многоэтажном доме на Уральском проспекте, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о пожаре поступило в час ночи, на тушение огня выезжали семь спасателей на трех единицах спецтехники. Из квартир были эвакуированы 10 жильцов, один человек — при помощи спасательных устройств.
Площадь пожара составила три квадратных метра. Горело домашнее имущество в квартире на первом этаже.
9 июля на территории коксохима НТМК произошло возгорание. Пострадавших нет.
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