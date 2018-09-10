Тагильчане за рулём были трезвы: ДТП из-за нарушения правил проезда на Индустриальной
В минувшее воскресенье, 9 сентября, в Нижнем Тагиле на улице Индустриальная произошла авария, в которой пострадали три человека. Оба водителя в момент аварии находились в трезвом состоянии.
33-летний водитель автомобиля Ford Focus ехал по улице Индустриальная в сторону улицы Циолковского. В 13:20 он допустил столкновение с попутно следовавшей иномаркой Mitsubishi Eclips у здания под номером 24. За рулём второго авто находился 35-летний мужчина.
В результате аварии пострадали трое мужчин, находящихся в иномарке Ford Focus. Так, по данным отделения пропаганды ГИБДД, водитель автомобиля получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота.
25-летний пассажир получил вывих левой бедренной кости. Третьему пассажиру были диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. В состоянии комы он был госпитализирован в городскую Демидовскую больницу №4. Туда же были направлены другие пострадавшие в аварии люди.
Оба водителя были трезвы, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.