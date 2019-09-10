В Нижнем Тагиле минувшей ночью горели два дома и две машины
Сегодня, 10:06ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Минувшей ночью на улице Садоводов в Нижнем Тагиле произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по региону.
Сюжеты: Нижний Тагил
Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Огнем были охвачены два автомобиля — «Газель» и «Тойота», а также кровли дух частных домов. В тушении принимали участие 14 сотрудников МЧС на четырех единицах техники. Из горящего дома были эвакуированы два человека. При пожаре никто не пострадал.
Причины инцидента устанавливают пожарные дознаватели.
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