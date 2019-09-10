В Нижнем Тагиле минувшей ночью горели два дома и две машины

Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Огнем были охвачены два автомобиля — «Газель» и «Тойота», а также кровли дух частных домов. В тушении принимали участие 14 сотрудников МЧС на четырех единицах техники. Из горящего дома были эвакуированы два человека. При пожаре никто не пострадал.