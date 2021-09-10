Прогуливающаяся по трассе женщина погибла в ДТП под Рефтинским

Две женщины попали под колеса легкового автомобиля KIA на трассе под Рефтинским вечером 9 сентября 2021 года. Одна пострадавшая скончалась на месте, ее подругу госпитализировали медики.

Происшествие произошло в 20:30 9 сентября 2021 года на неосвещенном участке трассы под Рефтинским, сообщает «КП-Екатеринбург». Прибывшие на место сотрудники ГИБДД отметили, что женщины не собирались переходить дорогу, а просто прогуливались. У выжившей присутствуют явные признаки употребления спиртных напитков. Напомним, примерно в то же время того же вечера, в Нижнем Тагиле произошло похожее ДТП с погибшей женщиной, переходившей дорогу в неустановленном месте. В обоих случаях, женщины погибли под колесами «KIA Spectra». 81-летняя пенсионерка погибла под колесами автомобиля в Нижнем Тагиле

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