Прогуливающаяся по трассе женщина погибла в ДТП под Рефтинским

Прогуливающаяся по трассе женщина погибла в ДТП под Рефтинским
Прогуливающаяся по трассе женщина погибла в ДТП под Рефтинским
Сегодня, 10:02ПроисшествияФото: 1MI
Две женщины попали под колеса легкового автомобиля KIA на трассе под Рефтинским вечером 9 сентября 2021 года. Одна пострадавшая скончалась на месте, ее подругу госпитализировали медики.

Происшествие произошло в 20:30 9 сентября 2021 года на неосвещенном участке трассы под Рефтинским, сообщает «КП-Екатеринбург».

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД отметили, что женщины не собирались переходить дорогу, а просто прогуливались. У выжившей присутствуют явные признаки употребления спиртных напитков.

Напомним, примерно в то же время того же вечера, в Нижнем Тагиле произошло похожее ДТП с погибшей женщиной, переходившей дорогу в неустановленном месте. В обоих случаях, женщины погибли под колесами «KIA Spectra».

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