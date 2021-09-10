Прогуливающаяся по трассе женщина погибла в ДТП под Рефтинским

Происшествие произошло в 20:30 9 сентября 2021 года на неосвещенном участке трассы под Рефтинским, сообщает «КП-Екатеринбург».
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД отметили, что женщины не собирались переходить дорогу, а просто прогуливались. У выжившей присутствуют явные признаки употребления спиртных напитков.
Напомним, примерно в то же время того же вечера, в Нижнем Тагиле произошло похожее ДТП с погибшей женщиной, переходившей дорогу в неустановленном месте. В обоих случаях, женщины погибли под колесами «KIA Spectra».