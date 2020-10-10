«Отошел ненадолго»: в Нижнем Тагиле у шестилетнего ребенка украли велосипед

«Отошел ненадолго»: в Нижнем Тагиле у шестилетнего ребенка украли велосипед

Сегодня, 22:04ПроисшествияPhoto: Татьяна Баглай
Днем 10 октября в Нижнем Тагиле неизвестные украли у шестилетнего ребенка велосипед.

Происшествие случилось на Тагилстрое около 16.00, возле дома № 94 на улице Черноморская. Мальчик вышел покататься на велосипеде в компании друзей.

Отошел совсем ненадолго, а когда вернулся велосипеда не обнаружил. Вещь недешевая, думаю написать заявление в полицию, рассказала TagilCity.ru мать мальчика.

Женщина разместила в группах социальной сети «Вконтакте» объявление с требованием вернуть вещь по-хорошему, но пока на него никто не откликнулся.

Напомним, вчера в Нижнем Тагиле неизвестный украл из квартиры сумку с деньгами. По камерам видеонаблюдения правоохранители выяснили приметы подозреваемого, а также выявили факт, что квартира была не заперта.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
кражакража имуществаНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы