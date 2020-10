«Отошел ненадолго»: в Нижнем Тагиле у шестилетнего ребенка украли велосипед

Днем 10 октября в Нижнем Тагиле неизвестные украли у шестилетнего ребенка велосипед.

Происшествие случилось на Тагилстрое около 16.00, возле дома № 94 на улице Черноморская. Мальчик вышел покататься на велосипеде в компании друзей. Отошел совсем ненадолго, а когда вернулся велосипеда не обнаружил. Вещь недешевая, думаю написать заявление в полицию, рассказала TagilCity.ru мать мальчика. Женщина разместила в группах социальной сети «Вконтакте» объявление с требованием вернуть вещь по-хорошему, но пока на него никто не откликнулся. Напомним, вчера в Нижнем Тагиле неизвестный украл из квартиры сумку с деньгами. По камерам видеонаблюдения правоохранители выяснили приметы подозреваемого, а также выявили факт, что квартира была не заперта.

Related news: В Нижнем Тагиле неизвестный украл из незапертой квартиры сумку с деньгами

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter