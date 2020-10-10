В Екатеринбурге пятиклассника подозревают в краже золота у пенсионера

В Екатеринбурге пятиклассника подозревают в краже золота у пенсионера

Сегодня, 17:36ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге пятиклассника подозревают в разбойном нападении. Предполагается, что он отобрал у пенсионера золотую цепь с крестом и смартфон, пишут «Вечерние ведомости».

По информации издания, ребенок напал на пенсионера у поселка Садовый. Потерпевший оценил ущерб в 200 тысяч рублей. Подозреваемый 11-летний мальчик учится в пятом классе и ранее никогда не совершал действий криминального характера.

Правоохранители вычислили и задержали предполагаемого преступника. Сообщается, что он дал признательные показания, а родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Напомним, в Нижнем Тагиле у женщины из машины украли рюкзак с ключами, ценными вещами и деньгами. В содеянном призналась 10-летняя девочка, состоящая на учете в ПДН.

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