Преподаватель СПбГУ подозревается в убийстве и расчленении студентки

63-летнего мужчину задержали 9 ноября. Его достали из Мойки, он был в состоянии алкогольного опьянении, при нем был рюкзак, в котором полицейские обнаружили человеческие руки и пистолет. Доцента вуза с переохлаждением госпитализировали в медучреждение.

Как сообщает источник издания, убийство было совершено еще 7 ноября. В субботу Соколов попытался избавиться от тела. При обыске в квартире нашли пилу и фрагменты тела убитой. Предварительно установлено, что погибшей была 24-летняя выпускница педагога, с которой он проживал.

Соколов являлся доцентом СПбГУ, кавалером французского ордена Почетного легиона, специалистом по военной истории Франции и основоположником военно-исторической реконструкции. 47news сообщали, что 7 ноября Соколов пытался покончить с собой в костюме Наполеона в Петропавловской крепости.