Роструд выявил нарушения на УВЗ в Нижнем Тагиле после несчастного случая с рабочим

В ходе проверки Роструд выяснил, что машинисту крана не выдавалась страховочная привязь, которая необходима для спуска в случае аварийной ситуации на предприятии. Таким образом, работодатель не обеспечил в установленном порядке работника средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, завод обязан разработать план мероприятий по эвакуации и спасению работников в аварийной ситуации и при проведении спасательных работ. В цехе № 900 на случай аварийной ситуации крана не разработан план спасательных мероприятий.

79 сотрудников цеха № 900, по данным проверки, допущены к работам без прохождения психиатрического освидетельствования.

В цехе № 900 тиски не обеспечивают надежный зажим обрабатываемых изделий. Также выявлены нарушения при эксплуатации мостового крана.

Информацию о несчастном случае в пресс-службе УВЗ не подтвердили.