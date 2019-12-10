Роструд выявил нарушения на УВЗ в Нижнем Тагиле после несчастного случая с рабочим
Государственная инспекция труда опубликовала результаты проверки, которая проводилась в связи с информацией о нарушениях требований охраны труда, выявленных при расследовании несчастного случая на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле. Происшествие случилось с работником ПАО «Северский трубный завод» 16 сентября.
В ходе проверки Роструд выяснил, что машинисту крана не выдавалась страховочная привязь, которая необходима для спуска в случае аварийной ситуации на предприятии. Таким образом, работодатель не обеспечил в установленном порядке работника средствами индивидуальной защиты.
Кроме того, завод обязан разработать план мероприятий по эвакуации и спасению работников в аварийной ситуации и при проведении спасательных работ. В цехе № 900 на случай аварийной ситуации крана не разработан план спасательных мероприятий.
79 сотрудников цеха № 900, по данным проверки, допущены к работам без прохождения психиатрического освидетельствования.
В цехе № 900 тиски не обеспечивают надежный зажим обрабатываемых изделий. Также выявлены нарушения при эксплуатации мостового крана.
Информацию о несчастном случае в пресс-службе УВЗ не подтвердили.
16 сентября 2019 года в АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» не зарегистрировано несчастного случая с работником ПАО «Северский трубный завод», сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода».