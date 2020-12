В Екатеринбурге мужчина убил своего соседа и разболтал о преступлении по телефону

В Екатеринбурге мужчина убил своего соседа по жилищу, а после этого разболтал о преступлении по телефону своему знакомому.

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил 10 лет колонии строгого режима 51-летнему жителю Новоуральска, который убил соседа, а затем рассказал о преступлении по телефону, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. Ранее мужчина уже был судим и отбывал наказание в колонии. По возвращении оттуда, его знакомый предложил работу в Екатеринбурге с проживанием в строительном вагончике. В ноябре 2019 года подсудимый приехал в столицу Урала, его соседом по месту жительства стал 42-летний мужчина. У мужчин периодически возникали конфликты. В день совершения преступления они вместе распивали алкоголь, но затем поругались. Подсудимый сначала ударил оппонента твердым предметом по голове, а потом ножом. Сосед скончался на месте, а подсудимый спрятал его труп за контейнером. После этого он смыл следы преступления. Через некоторое время, изрядно выпив, он разговаривал с другим товарищем по телефону. Мужчина рассказал ему об убийстве и позвал в гости, чтобы он удостоверился в этом. Вскоре о данном преступлении стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Оперативному дежурному отдела полиции поступил звонок, в котором сообщалось, что на пересечении улиц Блюхера-Раевского на стройплощадке находится тело убитого мужчины за будкой сторожа, а убийца спит в бытовке. Прибывшие по указанному адресу сотрудники уголовного розыска полиции убедились в достоверности поступившей информации и задержали мужчину, находившегося в будке. В дальнейшем его причастность к преступлению подтвердилась в полном объеме,сообщили в ведомстве. Напомним, на Урале 71-летнюю пенсионерку обвиняют в убийстве сына топором, он просил у нее денег на водку. На Урале пенсионерку обвиняют в убийстве сына топором из-за денег на водку

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter