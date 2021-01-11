В Каменске-Уральском мужчина погиб в квартире после прорыва трубы с кипятком

На данный момент известно, что в комнате на пятом этаже сорвало кран на батарее, горячая вода разлилась с пятого до второго этажа. Через некоторое время в комнате было обнаружено тело мужчины, он получил термические ожоги тела. Причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.