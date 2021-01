В Каменске-Уральском мужчина погиб в квартире после прорыва трубы с кипятком

В Каменске-Уральском мужчина заживо сварился при прорыве трубы, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Розлив горячей воды произошел в здании бывшего общежития на улице Пугачева. Предварительно установлено, что из-за возможной ненадлежащей эксплуатации инженерных коммуникаций прорвало трубу, в результате этого погиб житель одной из квартир. На данный момент известно, что в комнате на пятом этаже сорвало кран на батарее, горячая вода разлилась с пятого до второго этажа. Через некоторое время в комнате было обнаружено тело мужчины, он получил термические ожоги тела. Причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы. Прокуратура даст правовую оценку соблюдению управляющей компанией ООО «УК «Дирекция единого заказчика» требований жилищного законодательства при эксплуатации здания. Также сотрудники ведомства проверят состояние инженерных коммуникаций. Напомним, в августе 2020 года в Асбесте на заводе «ФОРЭС» из-за высокого давления пара вылетела крышка оборудования и разлился кипяток. Один из рабочих скончался. В гострудинспекции назвали причину взрыва на заводе «ФОРЭС»

